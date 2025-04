Rompipallone.it - Caos Inter, scoppia la polemica: ancora non è finita, Saviano risponde duramente

L’al centro di unache ha innescato, a catena, una dura reazione da parte dei tifosi: è arrivata la risposta di.L’ha perso a Bologna per il gol segnato all’ultimo minuto da Riccardo Orsolini ma a farre laè stata un’altra questione.Al centro delle critiche e delle dure risposte arrivate da una parte del tifo nerazzurro è infatti finito Robertodopo un’esternazione sui social che non è propriamente andata giù.non ci sta: ecco la risposta a tutta lata dopo Bologna-Lo scrittore napoletano, Roberto, èvenuto ai microfoni di ‘Radio CRC’ dove, dopo la storia pubblicata su ‘Instagram’ per il gol di Orsolini a Bologna, ha dichiarato: “L’vuole denunciarmi per la mia storia su Instagram? Si andrebbe ad aggiungere a mille altre denunce”.