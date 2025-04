Caos a Orio al Serio voli dirottati a Malpensa e Verona un pilota si sente male Aereo fermo in pista

pilota ha messo in crisi per circa un’ora l’aeroporto di Orio al Serio dove diversi voli in arrivo questa sera, martedì 22 aprile, sono in ritardo, oppure sono stati dirottati verso altri scali, tra cui Verona e Malpensa. L’emergenza, riporta il Corriere della Sera che spiega le motivazioni annunciate ai viaggiatori “emergenza medica a bordo” è scattata verso le 20.20. L’Aereo da Dublino atterra ma il pilota sta male. Boeing fermo in pistaIl pilota di un Aereo in arrivo da Dublino si era sentito male. Una volta che il volo è atterrati ad attenderlo, sulla pista, c’era il personale sanitario. Allertati anche i vigili del fuoco. Per soccorrere il pilota è stato necessario fare arrivare sotto bordo dell’Aereo l’ambulanza e i sanitari. Dieci voli in arrivo (8 Ryanair e 2 Wizz Air) sono stati dirottati, a Malpensa e in un caso a Verona. Leggi su Open.online Il malore di unha messo in crisi per circa un’ora l’aeroporto dialdove diversiin arrivo questa sera, martedì 22 aprile, sono in ritardo, oppure sono stativerso altri scali, tra cui. L’emergenza, riporta il Corriere della Sera che spiega le motivazioni annunciate ai viaggiatori “emergenza medica a bordo” è scattata verso le 20.20. L’da Dublino atterra ma ilsta. BoeinginIldi unin arrivo da Dublino si era sentito. Una volta che il volo è atterrati ad attenderlo, sulla, c’era il personale sanitario. Allertati anche i vigili del fuoco. Per soccorrere ilè stato necessario fare arrivare sotto bordo dell’l’ambulanza e i sanitari. Dieciin arrivo (8 Ryanair e 2 Wizz Air) sono stati, ae in un caso a

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Caos a Orio al Serio, voli dirottati a Malpensa e Verona: un pilota si sente male. Aereo fermo in pista; Scoppiano gli pneumatici di un aereo, caos all’aeroporto di Bergamo: danni a 450 metri di pista, lo…; Scoppiano pneumatici all'aereo Ryanair durante l'atterraggio: caos a Orio e voli dirottati; Scoppiano gli pneumatici all'aereo, danni alla pista. Caos a Orio al Serio, stop a tutti i voli per 12 ore; Aeroporto di Orio nel caos: voli cancellati e dirottati. A cosa hanno diritto i passeggeri.

Si sono accumulati diversi ritardi sui voli da e verso l’aeroporto di Bergamo per un aereo bloccato su una pista - Diversi voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, sono in ritardo a causa di un aereo bloccato su una pista di atterraggio: il pilota ha avuto un malore e sono stati nece ... (ilpost.it)

Orio al Serio, comandante si sente male prima dell’atterraggio. Soccorsi sulla pista e voli dirottati - Emergenza medica all’aeroporto di Orio al Serio nella serata di martedì 22 aprile. Il comandante di un volo proveniente da Dublino ha accusato un malore e si è resa necessaria la chiusura della pista ... (ecodibergamo.it)

Aeroporto di Bergamo, pilota sta male durante l'atterraggio. Chiuse le piste, voli dirottati su altri scali - Lo scalo di Orio al Serio temporaneamente bloccato. Emergenza per un lieve malore su un aereo in arrivo ... (bergamo.corriere.it)