Lanazione.it - Calenzano, torna la Borsa del Giocattolo: in mostra bambole, auto e soldatini d'epoca

Firenze, 22 aprile 2025 - Domenica 11 maggioladele sarà una giornata tutta nuova per gli amanti dei giocattoli di un tempo ospitati presso le gloriose antiche sale dell’Hotel Delta Florence e dove nacque 30 anni fa presso l’Hotel Delta Florence di. Infatti nuovi locali sono pronti ad accogliere ogni sorta di, dalla più moderna Barbie, si fa per dire perché la ragazzina ha già spento le sue 60 candeline ,fino a quelle dei primi dell’ottocento in bisquit, oppuredi ogni foggia dalla plastica al piombo, alla composizione, alla carta o tutte le tipologie di giocattoli del passato in latta come treni,, moto, aerei . Le sale sono strutturate su 1000 metri quadrati di percorso con ogni sorta di gioco eche testimoniano un passato ludico da tramandare anche alle nuove generazioni che conoscono solo tablet e telefonini.