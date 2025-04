Calciomercato Roma il Benfica pensa al riscatto di Samuel Dahl Ecco quanto vale la clausola di contro riscatto

Calciomercato Roma, il Benfica pensa al riscatto di Samuel Dahl. clausola di contro-riscatto a 1 milione di euro Samuel Dahl, terzino sinistro svedese classe 2003, di proprietà della Roma è al centro delle trattative con il Benfica, squadra in cui sta militando in prestito dallo scorso gennaio, per un possibile riscatto da parte del club . Calcionews24.com - Calciomercato Roma, il Benfica pensa al riscatto di Samuel Dahl. Ecco quanto vale la clausola di contro-riscatto Leggi su Calcionews24.com , ilaldidia 1 milione di euro, terzino sinistro svedese classe 2003, di proprietà dellaè al centro delle trattative con il, squadra in cui sta militando in prestito dallo scorso gennaio, per un possibileda parte del club .

Calciomercato Roma, il Benfica vuole trattenere Dahl: portoghesi pronti ad aprire la trattativa - Calciomercato Roma, il Benfica vuole trattenere Dahl: portoghesi pronti ad aprire la trattativa - A.S. Roma - Nel calciomercato invernale la Roma ha deciso di lasciar partire Samuel Dahl , arrivato in ... (marione.net)

Calciomercato Roma: Svilar vuole restare - La Roma gli ha dato fiducia consegnandogli le chiavi della porta e lui sta ricambiando al meglio. Stiamo ovviamente parlando del ... (calcioline.com)

Mercato Roma, il Benfica fa sul serio per Dahl: pronto il riscatto da 8 milioni - Come riporta Il Tempo, nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti tra la Roma e il Benfica che vuole trattenere Dahl e prelevare il suo cartellino. La cifra del riscatto è fissata a 8 milioni ... (forzaroma.info)