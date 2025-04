Calcio Dilettanti le partite di sabato 26 aprile slittano al 3 maggio

slittano di una settimana le partite in Promozione (30^ giornata il 3 maggio), Prima e Seconda Categoria (29^ il 3 maggio e 30^ il 10 maggio). Nessuna variazione in EccellenzaANCONA, 22 aprile 2025 – La sospensione delle manifestazioni sportive e in particolare delle partite di Calcio in programma sabato 26 aprile 2025 per le esequie del Santo Padre Papa Francesco (leggi qui) ha costretto la Lnd Marche a rimodulare il calendario delle ultime due giornate di campionato in Prima e Seconda Categoria e dell’ultima in Promozione. Nello specifico, come deciso dal comunicato ufficiale n° 235 del 22 aprile, le gare previste per il 26 aprile (29^ di Prima e Seconda Categoria, 30^ di Promozione) si giocheranno sabato 3 maggio, mentre le gare del 3 maggio (30^ di Prima e Seconda Categoria) si disputeranno il sabato 10 maggio, facendo slittare di una settimana l’intero calendario di questi campionati. Leggi su .com di una settimana lein Promozione (30^ giornata il 3), Prima e Seconda Categoria (29^ il 3e 30^ il 10). Nessuna variazione in EccellenzaANCONA, 222025 – La sospensione delle manifestazioni sportive e in particolare dellediin programma262025 per le esequie del Santo Padre Papa Francesco (leggi qui) ha costretto la Lnd Marche a rimodulare il calendario delle ultime due giornate di campionato in Prima e Seconda Categoria e dell’ultima in Promozione. Nello specifico, come deciso dal comunicato ufficiale n° 235 del 22, le gare previste per il 26(29^ di Prima e Seconda Categoria, 30^ di Promozione) si giocheranno, mentre le gare del 3(30^ di Prima e Seconda Categoria) si disputeranno il10, facendo slittare di una settimana l’intero calendario di questi campionati.

