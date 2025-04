Calabria manca il medico sull’ambulanza muore a 48 anni per un infarto

Calabria, manca il medico sull’ambulanza: muore a 48 anni per un infarto il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Calabria, manca il medico sull’ambulanza: muore a 48 anni per un infarto Leggi su Cms.ilmanifesto.it Ci saranno storie di corpi segnati dal disastro sanitario il prossimo 10 maggio alle 15.30 a Catanzaro. In piazza saranno presenti anche parenti e amici di Serafino Congi che lo .ila 48per unil manifesto.

Morte di Serafino, “tre mesi di silenzi e promesse mancate”: la Calabria scende in piazza - Il 10 Maggio si terrà una manifestazione regionale promossa da una rete di associazioni di base per il 47enne di San Giovanni in Fiore morto nell'ambulanza diretta all'ospedale di Cosenza ... (quicosenza.it)

San Nicandro Garganico, nell'ambulanza manca l'infermiere: la denuncia dell'autista - La denuncia è dell’autista dell’ambulanza, il 46enne Antonio Berardi ... Berardi spiega anche che «fino a dicembre scorso il medico era presente nella postazione, poi è andato in pensione ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)