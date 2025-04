Cade dal tetto mentre lavora in un cantiere paura per un giovane operaio a Livigno

Livigno: un giovane operaio di quasi 20 anni, infatti è caduto da un tetto mentre era impegnato in un cantiere edile. Per fortuna, il ragazzo ha terminato la sua caduta, di circa due metri, su una tettoia immediatamente sottostante.

