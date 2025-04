Calciomercato.it - Bufera rinvio Inter-Roma: “Pressioni e sconfitta a tavolino”

Leggi su Calciomercato.it

La Lega ha appena ufficializzato lo spostamento del match del ‘Meazza’, originariamente previsto alle 18 di sabato, a domenica ore 15Polemiche a non finire per la nuova data di, originariamente fissata a sabato ore 18 e alla fine spostata a domenica alle ore 15. Il dibattito sui social è stato ulteriormente acceso da Tancredi Palmeri, il quale ha alluso adi qualche presidente di Serie A affinché il big match della 34esima giornata venisse spostato al giorno successivo.: “” (AnsaFoto) – Calciomercato.it“Sarei molto molto molto molto curioso di sapere i numeri dei telefoni in entrata di quei presidenti che hanno chiamando in Lega Calcio a pochi minuti dal comunicato persabato alle 20.45, per fare pressione chesi giochi domenica e non sabato sera“, il tweet di Palmeri che scatena i suoi followers.