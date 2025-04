Brescello rinvenuto cadavere di una donna tra Enza e il Po

Ilrestodelcarlino.it - Brescello, rinvenuto cadavere di una donna tra l'Enza e il Po

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 22 aprile 2025 - Soccorsi e forze dell’ordine mobilitati verso le 19 per la segnalazione relativa alla presdel corpo svita di unaa ridosso dell’argine del torrente, in zona foce, dove il corso d’acqua si getta nel Po, ancora a livello piuttosto elevato dopo il passaggio di una piena consistente. Sono stati due pescatori tedeschi, in transito in zona nei pressi di via Quadra Pazzaglia a Ghiarole di, a notare la sagoma umana, che era attaccata a un tronco in galleggiamento. Sono stati subito mobilitati i soccorsi con personale sanitario e vigili del fuoco. Sono arrivati anche i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, potrebbe trattarsi di una pensionata ottantenne residente nella confinante zona di Sorbolo Mezzani, nel Parmense, che risulta essere scomparsa da casa da alcuni giorni.