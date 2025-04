Borsa di studio per le scuole superiori avviata la procedura pubblica

studio per l’anno scolastico 2024/2025.L’assegnazione delle borse di studio prevede l’erogazione di contributi del valore medio di 200 euro per le studentesse e gli studenti pugliesi. Brindisireport.it - Borsa di studio per le scuole superiori: avviata la procedura pubblica Leggi su Brindisireport.it Ripartono le procedure, a cura dell’assessorato regionale all’Istruzione, per l’assegnazione delle borse diper l’anno scolastico 2024/2025.L’assegnazione delle borse diprevede l’erogazione di contributi del valore medio di 200 euro per le studentesse e gli studenti pugliesi.

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Borsa di studio per le scuole superiori: avviata la procedura pubblica; Borse di studio da 150 a 500 euro per studenti delle superiori: i bandi delle Regioni; Alunni 'eccellenti', per il quinto anno consecutivo pronte le borse di studio; SCUOLE SUPERIORI, DALLA REGIONE 184MILA EURO PER LE BORSE DI STUDIO; Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori: pubblicato il bando.

Borse di studio per scuole superiori: l’ISEE non può superare i 12.000 euro – trading.it - La missione è quella di erogare borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori per l’accesso ai servizi culturali, la mobilità, il trasporto e per l’acquisto di libri di testo. Borse ... (trading.it)

Borse di studio per le scuole superiori: domande al via - La Regione Molise ha ottenuto un importante finanziamento statale pari a oltre 184.500 euro, destinato a sostenere le borse di studio per l’anno scolastico 2024-2025 rivolte agli studenti iscritti all ... (cblive.it)

"Coltivate i vostri sogni". Ecco 78 borse di studio - C’è chi sogna di diventare pilota, chi si prepara per iscriversi a Ingegneria aerospaziale e chi, invece, è più ... (msn.com)