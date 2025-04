Bologna Inter il retroscena a bordocampo ecco cosa è successo tra Italiano e Farris

Bologna Inter, il retroscena tra Italiano e Farris: ecco cosa è successo tra i due a bordocampo Durante il match tra Bologna e Inter, i riflettori sono stati puntati sull'episodio avvenuto a bordo campo che ha coinvolto gli staff tecnici di entrambe le squadre. All'inizio del secondo tempo, infatti, Vincenzo Italiano, l'allenatore dei rossoblù, e Massimiliano Farris, il viceallenatore dell'Inter, sono stati espulsi a causa di uno scambio di parole infuocato.Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il confronto è iniziato quando Farris, visibilmente frustrato, ha indirizzato le sue proteste verso il quarto ufficiale riguardo a diverse decisioni che riteneva ingiuste. Italiano, notando la situazione, si è avvicinato alla panchina dell'Inter per confrontarsi direttamente con Farris (l'allenatore del Bologna aveva detto all'altro: «Mister se c'è qualcosa parla con me»), il che ha ulteriormente esasperato le tensioni.

