Biasin sicuro: «Una cosa positiva di Bologna Inter c'è»

, il giornalista ha commentato la sconfitta dell’di Inzaghi contro il: le sue dichiarazioniIl noto giornalista Fabrizioha rilasciato ai microfoni di Pressing dei commenti significativi riguardo alla sconfitta dell’contro il. La partita, che si è conclusa con un gol di Riccardo Orsolini nei minuti finali, ha portato i nerazzurri a una situazione difficile, trovandosi ora a pari punti con il Napoli in classifica.LE PAROLE DI– «La semifinale di Coppa Italia? È una partita che quest’anno abbiamo già visto tante volte e in qualche modo il Milan ha sempre cambiato faccia, la pelle in quella partita. Quindi chiaramente anche quella di mercoledì sarà una partita molto equilibrata secondo me. Poi credo che la sconfitta col, se c’è unabuona che lascia, il fatto che la partita di mercoledì non verrà minimamente presa come se fosse una partita di secondo piano.