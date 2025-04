Ilfattoquotidiano.it - “Bevevo tequila per sopravvivere, poi a 30 anni una diagnosi medica mi ha salvato letteralmente la vita”: la storia dell’ex modella Leanne Maskell

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bellissima e sorridente, ma proprio dietro il sorrisodella rivista “Vogue”,si cela unadifficile. La 32enne è affetta da autismo e da ADHD (disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività). Una combinazione di disturbi che ha segnato la suafin dall’infanzia e solo a 30si è avuta ladefinitiva per l’autismo mentre per il disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività. Il tutto è stato raccontato nel suo libro “AuDHD: Blooming Differently“.“Sembra che metà del mio cervello, il lato autistico, abbia cercato, in questi, disperatamente di capire le regole, di integrarsi, di essere perfetta, di trovare un lavoro – ha dettoin una intervista al Mirror -. Mentre l’altra metà (il lato ADHD) è stato dietro a imperativi come: ‘infrangere le regole, lasciare il lavoro, fare qualcosa di completamente opposto’.