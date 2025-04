Secoloditalia.it - Bergoglio, il papa umano come noi: quei video sopra le righe, dallo schiaffo alla cinese alla “froceria”

Le mille sfaccettature diFrancesco sono anche quelle di un pontefice che, in dodici anni di pontificato, ha mostrato il suo, “troppo” per dirla con Nietsche. Del suo carattere fumantino i palazzi del Vaticano e in particolare le stanze di Santa Marta sono piene di un’aneddotica rigogliosa. E rimasta relegata al “chiacchiericcio” vaticano.quella volta che “bastonò” solennemente in pubblico Marco Tarquinio, oggi europarlamentare del Pd, all’epoca direttore di Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, per un articolo che il Santo Padre non aveva gradito. Perché il gesuitaaveva un lato poco curiale, nascosto ai media con estrema fatica,ttutto quando perdeva la pazienza. Uscitele, minimizzate faticosamente dcomunicazione vaticana, allorché c’erano telecamere, taccuini o testimoni fuori dcerchia ristretta dei collaboratori.