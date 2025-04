Notizieaudaci.it - Benny Green sulle accuse a Siffredi: ‘Volevano screditarlo per generare hype’

Benedetta D’Anna, meglio conosciuta comenel mondo del cinema per adulti, intervienerecenti polemiche che hanno investito Rocco. In un’intervista esclusiva rilasciata a MOW (mowmag.com), l’ex attrice hard racconta il dietro le quinte di un mondo dove – secondo lei – lecontro l’icona del porno italiano nasconderebbero dinamiche molto più complesse.‘Alcune ragazze volevano montare un caso per’«Ho lavorato con alcune delle ragazze che oggi accusano– rivela– e ricordo bene le conversazioni nei camerini. Qualcuna parlava apertamente di voler montare un caso per, anche scrivendo un libro. Tutto sembrava costruito perhype». D’Anna denuncia un clima ipocrita e spiega di essere stata contattata in passato per partecipare al progetto, ma di essersi tirata indietro.