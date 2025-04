Bellaria Research Center nuova donazione dalla Farmacia Cooperativa di Bologna

La Farmacia Cooperativa di Bologna che a breve taglierà il traguardo dei 125 anni di attività, rinnova l’impegno per la salute pubblica e del territorio, con una donazione alla Fondazione Ricerca scienze neurologiche (Rsn), impegnata nello sviluppo del futuro Bellaria Research Center, polo ...

La Farmacia Cooperativa di Bologna, punto di riferimento storico per la salute dei cittadini, ha ufficialmente aderito ai sostenitori della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche (RSN) con una donazione significativa destinata alla nascita del Bellaria Research Center, il futuro polo.

