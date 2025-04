Beach soccer i nerazzurri al mondiale

Beach soccer in avvicinamento al mondiale. A Madeira dopo la prima sconfitta per 5-3, gli azzurri si sono imposti nel secondo appuntamento con la rimonta valsa il 4-5 finale. Fatto ritorno in Italia, la squadra. Pisatoday.it - Beach soccer, i nerazzurri al mondiale Leggi su Pisatoday.it Una vittoria per parte tra Italia e Portogallo nella doppia amichevole pasquale diin avvicinamento al. A Madeira dopo la prima sconfitta per 5-3, gli azzurri si sono imposti nel secondo appuntamento con la rimonta valsa il 4-5 finale. Fatto ritorno in Italia, la squadra.

