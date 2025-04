Batosta David Neres Napoli gelato Conte alza bandiera bianca

Napoli, di fatto, è arrivata una bruttissima notizia che riguarda David Neres. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'ultimo di campionato, è riuscito a tornare in vetta alla classifica. Dopo la vittoria degli azzurri sul Monza ed il ko dell'Inter a Bologna, infatti, la squadra partenopea e quella meneghina sono a pari punti.Archiviata la gara contro il Monza, dunque, il Napoli è ora atteso dalla gara di domenica sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino. Tuttavia, proprio in questi minuti, per Antonio Conte è arrivata una bruttissima notizia in vista delle ultime cinque campionato.Napoli, stagione finita per David Neres: le ultime da Castel VolturnoCome comunicato dal Napoli, infatti, David Neres si è sottoposto questa mattina al Pineta Grande Hospital agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo alla gamba sinistra.

Napoli, infortunio David Neres: lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Quante gare salterà - Dopo aver saltato la sfida di sabato scorso a Monza per un infortunio dell'ultimo minuto, David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, agli esami strumentali ... (msn.com)

Ansia Napoli, Neres rischia di aver già finito la stagione: il bollettino ufficiale - Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il brasiliano non hanno avuto un esito positivo per la società azzurra ... (corrieredellosport.it)

Napoli, brutte notizie per Antonio Conte: c'è lesione per Neres - Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte sulle condizioni di David Neres: il giocatore brasiliano ex Ajax e Shakthar Donetsk tra le altre, già indisponibile per la trasferta di ... (calciomercato.com)