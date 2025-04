Basket vittorie casalinghe per Fenerbahce e Panathinaikos nei playoff di Eurolega

Eurolega di Basket 2025 inizia la serie dei quarti di finale dei playoff, con due sfide valide per gara-1 andate in scena questa e completate da pochi minuti ovvero Fenerbahce Istanbul-Paris Basketball e Panathinaikos Atene-Efes Istanbul: scopriamo insieme come sono andate.Il Fenerbahce Istanbul rispetta il fattore campo battendo la sorpresa stagionale Paris Basketball per 83-78 e andando così sull’1-0 nella serie. Sono però i transalpini ad iniziare meglio con un primo quarto da 18-22, subendo però il rientro dei turchi nella seconda frazione (31-20 di parziale) che consente al ‘Fener’ di andare negli spogliatoi sul punteggio di 49-42. Nella ripresa il Paris reagisce e trova la forza per rimettere la freccia (56-58), con il Fenerbahce che non ci sta e si riprende il vantaggio seppur minimo alla terza sirena (63-62). Oasport.it - Basket, vittorie casalinghe per Fenerbahce e Panathinaikos nei playoff di Eurolega Leggi su Oasport.it L’di2025 inizia la serie dei quarti di finale dei, con due sfide valide per gara-1 andate in scena questa e completate da pochi minuti ovveroIstanbul-Parisball eAtene-Efes Istanbul: scopriamo insieme come sono andate.IlIstanbul rispetta il fattore campo battendo la sorpresa stagionale Parisball per 83-78 e andando così sull’1-0 nella serie. Sono però i transalpini ad iniziare meglio con un primo quarto da 18-22, subendo però il rientro dei turchi nella seconda frazione (31-20 di parziale) che consente al ‘Fener’ di andare negli spogliatoi sul punteggio di 49-42. Nella ripresa il Paris reagisce e trova la forza per rimettere la freccia (56-58), con ilche non ci sta e si riprende il vantaggio seppur minimo alla terza sirena (63-62).

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: BM DA Euroleague: Il Fenerbahce regola lo Zalgiris Kaunas, impresa Paris Basketball contro il Barcellona; Eurolega: nuova sconfitta per la Virtus, il Fenerbahçe non sbaglia; quote Fenerbahce Virtus Bologna: il pronostico sui turchi; Pronostici Virtus Bologna-Fenerbahce Eurolega: superquota Bologna sui primi 20 punti; Eurolega, Round 29: Derby greco infuocato, Milano torna a sperare, il Real ritrova la vittoria fuori casa.

Basket, vittorie casalinghe per Fenerbahce Istanbul e Panathinaikos Atene nei playoff di Eurolega - L’Eurolega di basket 2025 inizia la serie dei quarti di finale dei playoff, con due sfide valide per gara-1 andate in scena questa e completate da pochi ... (oasport.it)

Fenerbahce-Paris Basketball (Eurolega play-off 2024-25): presentazione Gara 1 dei quarti di finale - I play-off di Eurolega si apriranno martedì 22 aprile all’Ulker Sports and Event Hall con Gara 1 dei quarti di finale tra Fenerbahce Istanbul e Paris Basketball. (news-sports.it)

Fenerbahce, sospiro di sollievo per Errick McCollum - Sospiro di sollievo in casa Fenerbahce dove la guardia Errick McCollum ha evitato problemi seri dopo lo stop di ieri. Il giocatore ha subito un infortunio durante la partita casalinga del 32° turno di ... (pianetabasket.com)