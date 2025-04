Auto in fiamme a Pradello paura per due persone

Auto ha quasi preso fuoco nel primo pomeriggio di martedì 22 aprile nel parcheggio del lungolario Piave, in località Pradello, al confine tra Lecco e Abbadia Lariana. Coinvolte due persone, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.L'allarme rossoGli. Leccotoday.it - Auto in fiamme a Pradello: paura per due persone Leggi su Leccotoday.it Allarme in riva al lago. Un'ha quasi preso fuoco nel primo pomeriggio di martedì 22 aprile nel parcheggio del lungolario Piave, in località, al confine tra Lecco e Abbadia Lariana. Coinvolte due, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.L'allarme rossoGli.

