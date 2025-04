Auto esce di strada e finisce in un canale Martina Porcu muore a 20 anni ferito gravemente un 25enne

Martina Porcu e aveva 20 anni la ragazza di Siurgus Donigala morta in un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 128, all'altezza di Suelli, nella provincia del Sud Sardegna. ferito gravemente anche un 25enne che si trovava con lei in Auto. La dinamica dello schianto non è ancora chiara, sull'accaduto indagano i Carabinieri. Leggi su Fanpage.it Si chiamavae aveva 20la ragazza di Siurgus Donigala morta in un grave incidente avvenuto lungo lastatale 128, all'altezza di Suelli, nella provincia del Sud Sardegna.anche unche si trovava con lei in. La dinamica dello schianto non è ancora chiara, sull'accaduto indagano i Carabinieri.

