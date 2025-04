Attore di Harry Potter contro J K Rowling 8220Bigotta miliardaria ossessionata8221

Attore Sean Biggerstaff, che nei film di Harry Potter interpretava Oliver Baston, si è scagliata contro J.K. Rowling. Nei giorni scorsi, la scrittrice ha esultato perché la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il termine "donna" può essere associato solo alle persone nate di sesso femminile. Escluse, dunque, le persone transgender.

