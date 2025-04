Attacco armato in Kashmir 24 morti tra i turisti Farnesina monitora

Attacco nel Kashmir indiano dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di turisti. Lo ha riferito all'Afp un alto responsabile della polizia locale. Nessun bilancio ufficiale è stato finora annunciato, ma le autorità lo hanno definito il peggior Attacco contro i civili da anni.La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in India monitorano la situazione nel Kashmir a seguito dell'Attacco armato contro un gruppo di turisti. Lo riferisce la stessa Farnesina su X, precisando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato "informato". Il post consiglio inoltre di contattare l'ambasciata o l'Unità di crisi della Farnesina "per qualsiasi segnalazione". Quotidiano.net - Attacco armato in Kashmir: 24 morti tra i turisti, Farnesina monitora Leggi su Quotidiano.net Almeno 24 persone sono rimaste uccise in unnelindiano dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di. Lo ha riferito all'Afp un alto responsabile della polizia locale. Nessun bilancio ufficiale è stato finora annunciato, ma le autorità lo hanno definito il peggiorcontro i civili da anni.Lae l'ambasciata d'Italia in Indiano la situazione nela seguito dell'contro un gruppo di. Lo riferisce la stessasu X, precisando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato "informato". Il post consiglio inoltre di contattare l'ambasciata o l'Unità di crisi della"per qualsiasi segnalazione".

