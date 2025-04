Attacco armato contro dei turisti nel Kashmir 24 morti Verifiche della Farnesina per una possibile vittima italiana

Kashmir dopo l'Attacco terroristico contro un gruppo di turisti. «Secondo alcune fonti giornalistiche indiane fra le vittime potrebbe esserci un turista italiano: la polizia e le agenzie di sicurezza indiane stanno procedendo alla identificazione delle vittime e finora non hanno.

