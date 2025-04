ATP Madrid 2025 Fognini eterno Vince dopo quasi tre ore ed è in tabellone Eliminato Nardi

dopo quasi tre ore di battaglia, Fabio Fognini stacca il biglietto per il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Un risultato fantastico per il 37enne ligure, che si mette alla spalle un periodo non facile, ottenendo sicuramente la vittoria più importante della sua stagione. Un successo arrivato in tre set con l’australiano Rinky Hijikata, numero 84 del mondo, con il punteggio di 6-4 5-7 7-5 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco.Una vera e propria maratona quella vissuta dal nativo di Arma di Taggia. Nel primo set dopo un ottimo avvio (3-0) Fognini ha subito il controbreak nel quinto gioco. Nel finale di parziale poi tra ottavo e decimo gioco ci sono stati ben tre break consecutivi, che hanno premiato Fabio, che ha chiuso sul 6-4. Nel secondo set succede di tutto con tre break di fila in avvio e con Fognini che agguanta poi la parità nell’ottavo game. Oasport.it - ATP Madrid 2025, Fognini eterno! Vince dopo quasi tre ore ed è in tabellone. Eliminato Nardi Leggi su Oasport.it tre ore di battaglia, Fabiostacca il biglietto per ilprincipale del Masters 1000 di. Un risultato fantastico per il 37enne ligure, che si mette alla spalle un periodo non facile, ottenendo sicuramente la vittoria più importante della sua stagione. Un successo arrivato in tre set con l’australiano Rinky Hijikata, numero 84 del mondo, con il punteggio di 6-4 5-7 7-5due ore e quarantaquattro minuti di gioco.Una vera e propria maratona quella vissuta dal nativo di Arma di Taggia. Nel primo setun ottimo avvio (3-0)ha subito il controbreak nel quinto gioco. Nel finale di parziale poi tra ottavo e decimo gioco ci sono stati ben tre break consecutivi, che hanno premiato Fabio, che ha chiuso sul 6-4. Nel secondo set succede di tutto con tre break di fila in avvio e conche agguanta poi la parità nell’ottavo game.

