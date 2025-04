Dailyshowmagazine.com - “Art Café” di Lorenzo Dipas: un viaggio musicale e illustrato tra ironia, poesia e notti di provincia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

È uscito lo scorso 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali per Alti Records Art, il nuovo album di, cantautore abruzzese noto per la sua scrittura poetica e surreale. Un disco composto da undici tracce, accompagnato da un fumetto d’autore, che si muove tra riflessioni notturne, personaggi ai margini e un’tenera e spietata allo stesso tempo.L’album prende il nome da un luogo reale, un bar dell’Aquila molto caro all’artista, ma si trasforma in un simbolo: una cornice narrativa da cui prende vita un mondo popolato da barman, gatti parlanti, marciapiedi silenziosi e sognatori disillusi. Un’umanità fragile ma resistente, cheosserva con empatia e trasforma in musica.Art, un concept album che racconta gli ultimiNelle canzoni di Artsi conferma una delle voci più originali della nuova scena cantautorale italiana.