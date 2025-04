Oasport.it - Arnaldi scopre il primo avversario a Madrid. Chi affronterà Fognini? Il tabellone dei qualificati

Leggi su Oasport.it

Si è delineato il quadro deialprincipale del Masters 1000 di. Fabioè riuscito a prevalere sullo svizzero Ritschard e sull’australiano Hijikata, meritandosi così l’approdo al main draw dove se la dovrà vedere con il serbo Laslo Djere per meritarsi l’incrocio con il russo Daniil Medvedev. Il 37enne ligure, numero 112 del mondo, è in parità nei precedenti (2-2) contro il 29enne numero 71 del ranking ATP e cercherà un nuovo colpaccio sulla terra rossa della capitale spagnola.Matteoincomincerà il proprio cammino sul mattone tritato iberico contro il croato Borna Coric, qualificatosi dopo aver regolato il finlandese Otto Virtanen e il canadese Gabriel Diallo. In palio l’imperdibile secondo turno da disputare contro il serbo Novak Djokovic, 24 volte Campione Slam che sta rotando il motore verso il Roland Garros.