Armi russe, mercato cinese. Mosca dichiara guerra al contrabbando

Il fenomeno di cittadini cinesi che mettono le mani su materiale militare russo diper poi rivenderlo alle stesse forze armate diè in continua crescita. Difficile dubitarne, se a lanciare l’allarme è proprio Izvestia, una delle principali piattaforme mediatiche (anche per via del controllo governativo esercitato su di essa, in quanto proprietà della Gazprom) della Federazione Russa. In un articolo datato 21 aprile 2025, la testata con sede a San Pietroburgo parla di una serie di incidenti relativi a body armor, equipaggiamenti tattici e altri capi di abbigliamento militare, che vengono studiati per essere poi riprodotti con materiali più economici prima di essere rivenduti all’estero, anche alla stessa Russia.L’ultimo episodio di questo genere di cui si hanno notizie è avvenuto a metà di questo mese, quando le forze dell’ordineavrebbero arrestato aun cittadino, con l’accusa di aver spedito due giubbotti tattici.