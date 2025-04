Anthilia Sgr Giovanni Landi nominato Presidente Andrea Cuturi confermato consigliere delegato rinnovato CdA per triennio 2025 2027

Presidente del collegio sindacale Anthilia Sgr ha annuncia Ilgiornaleditalia.it - Anthilia Sgr, Giovanni Landi nominato Presidente, Andrea Cuturi confermato consigliere delegato; rinnovato CdA per triennio 2025-2027 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Restano in carica come consiglieri Daniele Colantonio, Barbara Ellero, Paolo Rizzo e Alessandro Decio e nel board entrano anche nuove nomine: Lanfranchi (Aifi), Pomposo (CZP&Co) e Turrina (ex Banca Akros); Annunziata Melaccio nominata del collegio sindacale

