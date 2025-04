Game-experience.it - Another Crab’s Treasure: è ora disponibile l’aggiornamento Year of the Crab con tante novità

Giusto in tempo per il suo primo anniversario, Aggroè lieta di pubblicare gratuitamenteof thedisu PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch.completamente gratuito includerà una nuova modalità Game Plus, nuovi potenziamenti e contenuti sbloccabili, nuovi costumi per Kril, una modalità Boss Rush e nuovi obiettivi e trofei!Non solo, ma nello spirito di celebrare e diffondere la buona parola del granchio,è l’Offerta Midweek di Steam di questa settimana (fino al 5 maggio) con uno sconto del 40%, il più basso di sempre! Ulteriori sconti del 40% saranno disponibili anche per Xbox (fino al 30 aprile) e Nintendo Switch (fino al 5 maggio).Vi ricordiamo che Aggrosta collaborando anche con iam8bit e pubblicherà quest’anno edizioni fisiche del gioco (e altro ancora!), con maggiori dettagli che saranno annunciati a breve.