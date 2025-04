Anteprima24.it - Animali vaganti, encomio al servizio veterinario dell’Asl

Tempo di lettura: 2 minutiImportante intervento da parte deldell’Azienda Sanitaria Locale per la presenza diincustoditi su terreni pubblici. Il Comune di Aquilonia ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per le operazioni svolte lo scorso 15 aprile 2025 sul territorio comunale dale dal Unità Operativa Prevenzione e sanità pubblica veterinariadi Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, intervenuto insieme ad una task force, sotto l’egida della Prefettura e della Questura, coordinata dalla Regione Campania e dal Polo Didattico integrato attraverso i Centri di Riferimento regionale CRIUV e CRESAN, per contrastare la presenza diincustoditi su territori pubblici che avevano ripetutamente danneggiato coltivazioni locali.