Angelo Famao all’Isola dei Famosi 2025

Ci sarà anchetra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei, al via a maggio su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili. La domanda, però, è d’obbligo: “Chi è?”.Chi èè un cantante neomelodico, siciliano nato a Gela, classe 1996. E’ Fabrizio Corona a tentare di lanciarlo, curandone nel 2018 immagine e carriera dopo averlo notato su YouTube, dove con il suo brano più conosciuto (Tu si a fine do ‘munno) conta circa 20 milioni di visualizzazioni. Il pezzo, soprattutto, gli vale due dischi di platino.Il cantante, particolarmente conosciuto al Sud, ha tentato l’accesso al Festival di Sanremo, non venendo però scelto da Carlo Conti. Ha comunque pubblicato il brano scartato, dal titolo Zoe, che è diventato – come lui stesso lo definisce – “un esperimento sociale” contro la violenza di genere.