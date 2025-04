Anfibi e rettili del Monte Baldo conoscerli per tutelarli

Anfibi e dei rettili che abitano il Monte Baldo. Sarà l’occasione per conoscere le loro abitudini, il loro habitat e i fattori che minacciano la loro conservazione.In caso di bel tempo, sarà anche possibile. Veronasera.it - "Anfibi e rettili del Monte Baldo: conoscerli per tutelarli" Leggi su Veronasera.it Presso la sala conferenze del Rifugio Novezzina, scopriremo le caratteristiche deglie deiche abitano il. Sarà l’occasione per conoscere le loro abitudini, il loro habitat e i fattori che minacciano la loro conservazione.In caso di bel tempo, sarà anche possibile.

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: Anfibi e rettili del Monte Baldo: conoscerli per tutelarli il 3 maggio 2025; No ai rave party in quota sul Monte Baldo; Il Baldo diventa una discoteca, è polemica. Il Cai: «Limite superato, questa non è montagna».