Ancora in alto mare la crisi di Stm innescata dal duo Padoan Pagani

Laverita.info - Ancora in alto mare la crisi di Stm innescata dal duo Padoan-Pagani Leggi su Laverita.info Dubbi sulla scelta dell’ad francese presa all’epoca. Il ministro del Mimit, Adolfo Urso, a Catania per fare il punto.

Potrebbe interessarti anche:

Stm, scontro totale tra Italia e Francia per la governance. Chi vincerà? E il titolo va in caduta libera - Momento delicato per la società di chip proprietà per il 27,5% del governo italiano e per la stessa percentuale dal governo francese ... (msn.com)

Crisi Stm, Urso convoca il vertice a Palazzo degli elefanti - Agrate, Chery, Tamagnini. Tutti i casini in Stm Non finiscono le tensioni ai vertici di Stm. La Stampa oggi ha scritto che il vicepresidente del consiglio di sorveglianza di Stmicroelectronics ... (informazione.it)

Fiom-Cgil, rischio crisi Stm si scarichi su Agrate Brianza - "Forte preoccupazione" è stata espressa dalla Fiom Cgil Brianza per la sede di Agrate Brianza (Monza) del colosso italo-francese dei semi-conduttori STMicroelectronics dopo che il ministro Adolfo Urso ... (ansa.it)