Anche nel Padovano con assistente digitale ora si potrà richiedere il calcolo Isee alle Poste

Anche in provincia di Padova si può ottenere la documentazione per il calcolo dell’Isee in modo semplice e veloce con l’assistente digitale Poste. Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso Poste. Padovaoggi.it - Anche nel Padovano con l'assistente digitale ora si potrà richiedere il calcolo Isee alle Poste Leggi su Padovaoggi.it Da oggiin provincia di Padova si può ottenere la documentazione per ildell’in modo semplice e veloce con l’. Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Anche nel Padovano con l'assistente digitale ora si potrà richiedere il calcolo Isee alle Poste; Poste Italiane, assistente digitale attivo anche in provincia di Catania per l’Isee; Poste Italiane, nell'Agrigentino arriva l'assistente digitale per calcolare l'Isee; Talete è su Whatsapp, risponde l'assistente virtuale Mia; Ecco Julia, l'assistente virtuale che parlerà con i pellegrini e i romani tramite Whatsapp.