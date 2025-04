Anche a Napoli si potranno firmare le condoglianze per la morte di Papa Francesco in che modo e fino a quando

I fedeli napoletani potranno firmare le proprie condoglianze per la morte di Bergoglio. Il prefetto di Napoli, infatti, ha attivato il registro di condoglianze presso gli uffici della Prefettura in piazza del Plebiscito. I cittadini avranno tempo per firmare il registro fino a sabato 26 aprile.

