Altro che Lollobrigida i poveri a rischio diabete

Una volta il ministro Francescodichiarò che da noi spesso imangiano meglio dei ricchi. Mai assunto più falso. Circa 3,4 milioni di persone in Italia sono in condizione di insicurezza alimentare, moderata o grave.Hanno cioè difficoltà a reperire e assumere cibo di qualità, sicuro e accessibile. In questa fascia della popolazione, sottolinea la Fondazionee Ricerca, le probabilità di sviluppare ilsono da 2 a 3 volte più alte; più frequenti anche sovrappeso e obesità, che interessano rispettivamente il 32% e il 19,9%.Aumentano le persone che fanno la spesa nei discountSi tratta di “un paradosso solo apparente: in presenza di ristrettezze, la scelta cade su cibi più economici, spesso pronti o ultra-processati e palatabili, dal gusto immediatamente gratificante”, spiega Angelo Avogaro, presidente della Fondazionee Ricerca.