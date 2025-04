Alluvioni 2023 e 2024 riaperti i termini per il contributo straordinario del Comune di Faenza

termini per presentare domanda di contributo straordinario a sostegno dei nuclei familiari colpiti dalle due Alluvioni verificatesi nel maggio 2023 e nel settembre 2024. La misura vuol offrire un sostegno concreto a chi ha. Ravennatoday.it - Alluvioni 2023 e 2024: riaperti i termini per il contributo straordinario del Comune di Faenza Leggi su Ravennatoday.it L’amministrazione, già da mercoledì 23 aprile, ha deciso di riaprire iper presentare domanda dia sostegno dei nuclei familiari colpiti dalle dueverificatesi nel maggioe nel settembre. La misura vuol offrire un sostegno concreto a chi ha.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Alluvioni 2023 e 2024: riaperti i termini per il contributo straordinario del Comune di Faenza; Alluvione Emilia Romagna, a che punto sono i lavori di ripristino: le notizie in diretta; Faenza, alluvioni: riaperti i termini per i rimborsi straordinari del Comune, critieri più larghi, fondo ampliato oltre ai 2 milioni; Il punto del sindaco Lepore: 7 milioni per riaprire le strade, la città ha retto bene | VIDEO; Allerte e inondazioni in Emilia-Romagna, oltre mille sfollati. Faenza e Castel Bolognese sott'acqua, evacuazioni e frane a Bologna.

Alluvioni 2023 e 2024: riaperti i termini per il contributo straordinario del Comune - L’amministrazione, già da domani, mercoledì 23 aprile 2025, ha deciso di riaprire i termini per presentare domanda di contributo straordinario a sostegno dei nuclei familiari colpiti dalle due alluvio ... (ravennawebtv.it)

Alluvionati nel 2023 e nel 2024. Raddoppiato il Cis a 10mila euro - È in arrivo il contributo di immediato sostegno ‘rafforzato’ che spetterà a coloro che hanno subìto le conseguenze delle alluvioni del maggio 2023 e del settembre e ottobre 2024. È stata pubblicata, i ... (msn.com)

Clima, nel 2024 caldo estremo e alluvioni diffuse in Europa: il report - Caldo estremo - Nel luglio 2024, l'Europa sudorientale ha registrato la più lunga ondata di caldo, durata 13 giorni consecutivi e che ha interessato il 55% della regione. Durante l'estate, l'Europa ... (adnkronos.com)