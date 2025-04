Allarme bomba a Frosinone evacuato il Tribunale trovati fogli con minacce

Tribunale di Frosinone è stato evacuato poco prima delle 20 dopo il rinvenimento di tre fogli scritti a mano che parlavano dell'esplosione di tre ordigni nel palazzo di giustizia. Leggi su Fanpage.it Ildiè statopoco prima delle 20 dopo il rinvenimento di trescritti a mano che parlavano dell'esplosione di tre ordigni nel palazzo di giustizia.

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Allarme bomba a Frosinone, evacuato il Tribunale: trovati fogli con minacce; Evacuato il Tribunale, artificieri in azione dopo il ritrovamento di tre fogli; Frosinone, Allarme bomba in Tribunale dopo il ritrovamento di 3 fogli con minacce; Frosinone, allarme bomba in un palazzo: emergenza rientrata; Frosinone - Allarme bomba nella parte bassa della città: isolata un'intera zona. Vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro.

Allarme bomba a Frosinone, evacuato il Tribunale: trovati fogli con minacce - "Scoppieranno tre bombe al tribunale": questo il contenuto di tre fogli trovati oggi a Frosinone, nel centro della cittadina ... le forze dell'ordine hanno accertato che si è trattato di un falso ... (fanpage.it)

Allarme bomba in Tribunale dopo il ritrovamento di 3 fogli con minacce - Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale medico con un’ambulanza, come da protocollo durante le operazioni di verifica ... (ciociariaoggi.it)

Frosinone, lettere avvertono: «Esploderanno tre bombe in tribunale». Ma è tutto falso. Si cerca il mitomane - Nel pomeriggio di oggi, 22 aprile 2025, a Frosinone in viale Volsci sono state trovate tre letterer, composte da 3 fogli con la scritta a penna "Scoppieranno 3 bombe al tribunale". A ... (msn.com)