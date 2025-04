Alfieri il medico che ha curato il Papa al Gemelli Era ancora vivo quando sono arrivato non ha sofferto

Papa Francesco "non si è reso conto, sarà partito un embolo, avrà avuto un ictus, ma posso dire con certezza: il Santo Padre non ha sofferto". Lo ha detto il professor Sergio Alfieri, coordinatore dell'equipe medica del Pontefice, in un'intervista al Tg1 in cui ha raccontato gli ultimi istanti di Bergoglio. Il Santo Padre è deceduto alle 7.35 di lunedì 21 aprile. Leggi su Fanpage.it Francesco "non si è reso conto, sarà partito un embolo, avrà avuto un ictus, ma posso dire con certezza: il Santo Padre non ha". Lo ha detto il professor Sergio, coordinatore dell'equipe medica del Pontefice, in un'intervista al Tg1 in cui ha raccontato gli ultimi istanti di Bergoglio. Il Santo Padre è deceduto alle 7.35 di lunedì 21 aprile.

