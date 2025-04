Alberto Costa via dalla Juve L’idea del club bianconero per la prossima stagione novità sul futuro del terzino portoghese Ultimissime

Alberto Costa via dalla Juve? L'idea del club bianconero in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamentiSolo 3 presenze in Serie A ed una in Coppa Italia, tutte da subentrato. È il magro bottino di Alberto Costa da quando è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio.Come riferito da Record, il club bianconero starebbe valutando il prestito del portoghese per la prossima stagione. Sul calciatore si sarebbero già mossi, contattando la Juve, sia Porto che Braga, a dimostrazione della considerazione che Alberto Costa ha ancora in patria. Nelle ultime ore, inoltre, si starebbe inserendo anche lo Sporting di Lisbona.

