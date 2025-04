Lopinionista.it - Al via a Gorizia il laboratorio “Parole di cantautore – Leggere – Ascoltare – Scrivere – Parlare”

ROMA – Al via aildi”. Quattro giorni per conoscere e approfondire la canzone d’autore con ilEdoardo De Angelis. Ilsi terrà a, in Via delle Monache 10/a, presso il Circolo Arci Gong sabato 26 e domenica 27 aprile (ore 10-13 e 14:30-18) e sabato 3 e domenica 4 maggio (ore 10-13 e 14:30-18).Sulla base delle sue numerose e varie esperienze professionali, Edoardo De Angelis propone unsulle “quattro arti” teso a migliorare o perfezionare in ognuno la propria sensibilità di lettura, di ascolto, di espressione scritta e parlata: un vero e proprio corso di comunicazione attraverso la canzone d’autore; una rete lanciata nelle canzoni, nelle letture, nelle conversazioni, nei confronti, nei pensieri, per catturaree frasi che possano resistere al tempo.