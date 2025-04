Aeroporto di Orio pilota si sente male in volo pista chiusa per un’ora 10 voli dirottati

Orio al Serio. Emergenza medica all’Aeroporto di Orio nella serata di martedì 22 aprile. Il pilota di un aereo in arrivo nello scalo bergamasco da Dublino si è sentito a male in volo prima dell’atteraggio: la pista del terminal è rimasta chiusa per circa un’ora per permettere all’ambulanza del 118 di attendere l’aereo e completare i soccorsi in sicurezza.Secondo le prime informazioni l’emergenza sarebbe scattata alcuni minuti dopo le 20 e all’aeromobile è stata data priorità per l’atterraggio. Allertati, come da prassi, anche i Vigili del fuoco di stanza nello scalo. Le condizioni del comandante non sarebbero gravi.La situazione è in costante evoluzione: 10 voli (8 di Ryanair e 2 di WizzAir) sono stati dirottati su altri scali, 8 a Milano Malpensa e 2 all’Aeroporto di Verona. Dovrebbero “riposizionarsi” nei prossimi minuti per fare nuovamente rotta verso Orio. Bergamonews.it - Aeroporto di Orio, pilota si sente male in volo: pista chiusa per un’ora, 10 voli dirottati Leggi su Bergamonews.it al Serio. Emergenza medica all’dinella serata di martedì 22 aprile. Ildi un aereo in arrivo nello scalo bergamasco da Dublino si è sentito ainprima dell’atteraggio: ladel terminal è rimastaper circaper permettere all’ambulanza del 118 di attendere l’aereo e completare i soccorsi in sicurezza.Secondo le prime informazioni l’emergenza sarebbe scattata alcuni minuti dopo le 20 e all’aeromobile è stata data priorità per l’atterraggio. Allertati, come da prassi, anche i Vigili del fuoco di stanza nello scalo. Le condizioni del comandante non sarebbero gravi.La situazione è in costante evoluzione: 10(8 di Ryanair e 2 di WizzAir) sono statisu altri scali, 8 a Milano Malpensa e 2 all’di Verona. Dovrebbero “riposizionarsi” nei prossimi minuti per fare nuovamente rotta verso

