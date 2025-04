Napolitoday.it - Addio ad Aldo Frulio, figura di riferimento dello shipping internazionale

È scomparso all’età di 78 anni, tra i broker marittimi più stimati in Italia e all’estero: era fondatore e guida della Unitramp Shipbrokers, un punto diper l’armamento campano e non solo, apprezzato per competenza, discrezione e stile.Originario di Torre del Greco.