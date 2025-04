Addio a Papa Francesco Arrigo Sacchi Persona buona che ha cercato di fare pulizia…

Persona straordinaria, ma era soprattutto buono che amava le persone e ti dava proprio la sensazione, certezza di amare le persone e di fare qualcosa per loro e poi avere un bellissimo rapporto con lo sport.". E' molto dispiaciuto e giù di tono, l'ex tecnico di Milan, Atletico Madrid e della nazionale italiana Arrigo Sacchi per la scomparsa di Papa Francesco, "un Personaggio carismatico che infondeva tanta allegria e serenità".Addio a Papa Francesco, Arrigo Sacchi: "Persona buona che ha cercato di fare pulizia." (Ansa Foto) Cityrumors.itPer Arrigo Sacchi, che ha conosciuto Giovanni Paolo II, la figura del Pontefice è molto importante anche per il messaggio che trasmetteva soprattutto alle giovani generazioni, in particolar modo con lo sport e anche col calcio.

