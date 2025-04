Addio a Francesco il papa che ha smosso le mura della Chiesa

Francesco, è tornato alla casa del . Addio a Francesco, il papa che ha smosso le mura della Chiesa il manifesto. Leggi su Cms.ilmanifesto.it L’annuncio è arrivato ieri poco prima delle 10 da parte del cardinale camerlengo Farrell: «Alle ore 7.35 di questa mattina il vescovo di Roma,, è tornato alla casa del ., ilche haleil manifesto.

