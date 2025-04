Addio a Francesco il papa che ha smosso le mura della Chiesa

Francesco, è tornato alla casa del . Addio a Francesco, il papa che ha smosso le mura della Chiesa il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Addio a Francesco, il papa che ha smosso le mura della Chiesa Leggi su Cms.ilmanifesto.it L’annuncio è arrivato ieri poco prima delle 10 da parte del cardinale camerlengo Farrell: «Alle ore 7.35 di questa mattina il vescovo di Roma,, è tornato alla casa del ., ilche haleil manifesto.

Su questo argomento da da altre fonti: La morte di Papa Francesco, il feretro è a Santa Marta: i funerali sabato alle 10; Addio a Papa Francesco, domani la salma esposta ai fedeli: i funerali sabato alle 10. LIVE; Addio a Francesco: i funerali del Papa sabato alle 10, cinque giorni di lutto nazionale. Da domani la salma a San Pietro; Addio papa Francesco, dalla “fine del mondo” al cuore dell’Africa per portare la pace; Francesco, il papa dello sport.

Addio a Francesco: sabato i funerali del Papa, attese 200mila persone. Da domani la salma a San Pietro - Bergoglio nella bara con la casula rossa, la salma domattina nella Basilica di San Pietro. Dopo le esequie, il feretro a Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Mattarella in mattinata a Santa Marta ... (ansa.it)

Addio a Papa Francesco, ecco le sue frasi più celebri - Un papa certamente “liberal” e apprezzato dalla sinistra, ma che su molti temi cari alla Chiesa, come l’aborto, la famiglia o la pace, aveva una posizione molto più tradizionale. (panorama.it)

L'ultimo grazie e la morte come inizio, l'addio del Papa - Sono alcuni degli ultimi lasciti di Papa Francesco su questa terra. Se ne va in punta di piedi, ringraziando e consolando. E soprattutto con la serenità della fede secondo la quale la morte non è la ... (ansa.it)