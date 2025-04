Addio a Donato Metallo consigliere regionale in Puglia Il cordoglio della politica

Donato Metallo, consigliere regionale del Partito democratico e già sindaco di Racale dal 2012 al 2020. Lo fa sapere il Pd pugliese in una nota. "Donato ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai il suo sorriso e la voglia di lottare per i diritti dei più deboli". Lo scrive Domenico De Santis, segretario regionale. "Quel sorriso contagioso che illuminava il suo volto mi ha colpito fin da quando l'ho conosciuto nel 2012 durante la sua prima campagna elettorale da candidato Sindaco. Siamo coetanei", aggiunge De Santis, "spesso ci capitava di scambiarci consigli e considerazioni sui nostri rispettivi percorsi. La sua elezione a Sindaco di Racale fu per una intera generazione motivo di orgoglio e coraggio a farsi avanti, ad impegnarsi in prima persona, e questa spinta arrivava da quella parte della Puglia, il Salento, pieno di energia e spensieratezza. Agi.it - Addio a Donato Metallo, consigliere regionale in Puglia. Il cordoglio della politica Leggi su Agi.it AGI - È morto all'età di 44 anni dopo una lunga malattiadel Partito democratico e già sindaco di Racale dal 2012 al 2020. Lo fa sapere il Pd pugliese in una nota. "ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai il suo sorriso e la voglia di lottare per i diritti dei più deboli". Lo scrive Domenico De Santis, segretario. "Quel sorriso contagioso che illuminava il suo volto mi ha colpito fin da quando l'ho conosciuto nel 2012 durante la sua prima campagna elettorale da candidato Sindaco. Siamo coetanei", aggiunge De Santis, "spesso ci capitava di scambiarci consigli e considerazioni sui nostri rispettivi percorsi. La sua elezione a Sindaco di Racale fu per una intera generazione motivo di orgoglio e coraggio a farsi avanti, ad impegnarsi in prima persona, e questa spinta arrivava da quella parte, il Salento, pieno di energia e spensieratezza.

