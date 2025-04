2anews.it - A Napoli la prima tappa della Coppa Italia Master ILCA 2025

Leggi su 2anews.it

Il golfo diospiterà la, regata valevole come selezione ufficiale per i campionati del mondo. Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, il golfo diospiterà la, regata valevole come selezione ufficiale per i campionati del mondo .