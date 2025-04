A Monza arrivano gratis i Modena City Ramblers street food e modifiche alla viabilità

Monza si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione con una serie di eventi in città. Tra quesi spicca l’atteso concerto gratuito dei Modena City Ramblers, in programma domenica 27 aprile dalle ore 21.30 in piazza Cambiaghi.Per garantire la miglior sicurezza e il. Monzatoday.it - A Monza arrivano (gratis) i Modena City Ramblers: street food e modifiche alla viabilità Leggi su Monzatoday.it La città disi prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione con una serie di eventi in città. Tra quesi spicca l’atteso concerto gratuito dei, in programma domenica 27 aprile dalle ore 21.30 in piazza Cambiaghi.Per garantire la miglior sicurezza e il.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: A Monza arrivano (gratis) i Modena City Ramblers: street food e modifiche alla viabilità; Modena City Ramblers, concerto gratuito per gli 80 anni della Liberazione - Appunti Resistenti; Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Napoli-Palermo. Il Monza batte il Brescia e va agli ottavi; Colonnine ricarica auto gratis: dove sono, mappa, vicino a me, app, supermercati, centri commerciali; Pronto Soccorso del Policlinico, arrivano i totem per il parcheggio gratuito.

Modena City Ramblers, concerto gratuito per gli 80 anni della Liberazione - Appunti Resistenti - Domenica 27 aprile 2025 alle ore 21.30, in piazza Cambiaghi a Monza, recentemente restituita ai cittadini monzesi, arrivano in concerto i Modena City Ramblers. Lo spettacolo è a ingresso gratuito ... (mentelocale.it)

Concerto gratis dei Modena City Ramblers a Monza - I Modena City Ramblers si esibiranno domenica 27 aprile, a Monza, in occasione dell'80° anniversario dalla Liberazione. La band darà appuntamento ai propri fan in piazza Cambiaghi alle ore 21.30 per u ... (monzatoday.it)

Monza: gli appuntamenti per il 25 aprile e il 27 concerto dei Modena city ramblers (2) - Milano, 04 apr 15:17 - (Agenzia Nova) - I Modena city ramblers saranno in piazza Cambiaghi, recentemente restituita ai cittadini monzesi, domenica 27 aprile alle ore ... (agenzianova.com)